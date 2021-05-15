Российский прыгун в воду Кузнецов выиграл золотую медаль чемпионата Европы
12:16
Россиянин Евгений Кузнецов выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Соревнования проходят в Будапеште.
31-летний спортсмен набрал 525,20 балла. Вторым стал его соотечественник Никита Шлейхер (505,80), третьим — немец Мартин Вольфрам (484,65).
Ранее на этом чемпионате Европы Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю