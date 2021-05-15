Бондарь и Минибаев стали серебряными призерами чемпионата Европы в прыжках в воду
19:04
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Российские спортсмены по сумме шести прыжков набрали 471,96 балла. Победителями стали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли (477,57). Третье место заняли немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).
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