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Бондарь и Минибаев стали серебряными призерами чемпионата Европы в прыжках в воду

19:04
Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Фото Reuters
Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Фото Reuters
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Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены по сумме шести прыжков набрали 471,96 балла. Победителями стали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли (477,57). Третье место заняли немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381719

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