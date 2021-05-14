Прыжки в воду
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Прыжки в воду

Россияне Кузнецов и Шлейхер завоевали золото и серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы

14 мая 2021, 22:55
Евгений Кузнецов. Фото Reuters
Евгений Кузнецов. Фото Reuters

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает ТАСС.

Кузнецов по сумме шести прыжков набрал 525,20 балла. Второе место занял еще один россиянин Никита Шлейхер — 505,80 балла. Третий — немец Мартин Вольфрам (484,65).

10 мая Кузнецов завоевал золото в командных соревнованиях. А 13 мая он и Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11379023

Читайте также

«Хабиб — это другой уровень». Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове
Брат Хабиба — Чимаеву: «Смотрю, ты быстро переобулся. Будь аккуратен с высказываниями»
«Хотелось снести Головкину голову». Канело — о Флойде, GGG, бизнесе и самом сложном моменте в жизни
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд