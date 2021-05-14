Россияне Кузнецов и Шлейхер завоевали золото и серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы
14 мая 2021, 22:55
Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает ТАСС.
Кузнецов по сумме шести прыжков набрал 525,20 балла. Второе место занял еще один россиянин Никита Шлейхер — 505,80 балла. Третий — немец Мартин Вольфрам (484,65).
10 мая Кузнецов завоевал золото в командных соревнованиях. А 13 мая он и Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.
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