Россияне Кузнецов и Шлейхер завоевали золото и серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает ТАСС.

Кузнецов по сумме шести прыжков набрал 525,20 балла. Второе место занял еще один россиянин Никита Шлейхер — 505,80 балла. Третий — немец Мартин Вольфрам (484,65).

10 мая Кузнецов завоевал золото в командных соревнованиях. А 13 мая он и Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.