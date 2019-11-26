Илья Захаров: «Допинг никогда не употреблял и не буду»

Чемпион Олимпиады 2012 года Илья Захаров подтвердил, что завершил карьеру. Об этом прыгун в воду написал в своем аккаунте в Instagram.

— Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет, дорогие болельщики. И все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам!

Допинг никогда не употреблял и не буду. Закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи.

Ранее сообщалось, что Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года.