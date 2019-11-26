Илья Захаров: «Допинг никогда не употреблял и не буду»
Чемпион Олимпиады 2012 года Илья Захаров подтвердил, что завершил карьеру. Об этом прыгун в воду написал в своем аккаунте в Instagram.
— Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет, дорогие болельщики. И все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам!
Допинг никогда не употреблял и не буду. Закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи.
Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. дорогие болельщики И все кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам ! Допинг никогда не употреблял и не буду... закончил карьеру , по этому и пропуск допинг тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям кто был со мной сейчас у меня начинается новый этап в жизни и я готовлюсь к этому. всем спасибо я на связи ? Today is the day of the end of my sports career. I would like to thank all of you for your support over the years. dear fans And all who followed me, empathized, thank you ! I have never used doping and I will not... he ended his career on this and pass the doping tests were. Thank you to my family and friends. To all my friends who were with me now I have a new stage in my life and I am preparing for it. thanks everyone I'm in touch ? #ильязахаров #прыжкивводу #завершениекарьеры
Ранее сообщалось, что Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года.