Велогонщик погиб после страшного падения в Швейцарии. Он сорвался в ущелье во время гонки

Велогонщик Медер погиб после падения в ущелье во время гонки в Швейцарии

Джино Медер не справился с управлением на горной трассе.

Велогонщик Джино Медер умер после падения на пятом этапе велогонки «Тур Швейцарии», официально подтвердила команда Bahrain Victorious. Инцидент произошел в самом конце этапа, на 197-м километре на финальном спуске. До финиша оставалось совсем немного.

Что произошло?

Медер вылетел с дороги и упал в ущелье, пролетев несколько десятков метров. Он был найден без сознания в ручье в овраге медицинским персоналом, а затем доставлен вертолетом в больницу города Кур, столицу ретороманского кантона Швейцарии. Врач гонки добрался до него в течение двух минут и провел сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на все попытки врачей, травмы, полученные Медером, оказались несовместимы с жизнью. Швейцарец скончался в пятницу в 11.30 в больнице города Кур. Команда из Бахрейна снялась с гонки.

— Джино, спасибо за свет, радость и смех, который ты нам всем принес, нам будет не хватать тебя как гонщика и как человека. Сегодня и каждый день мы будем ехать ради тебя, Джино, — написала команда в соцсетях, поблагодарив докторов за усилия.

Последнее видео с ним выглядело так.

Еще один гонщик, американец Магнус Шеффилд, получил травмы из-за вылета на том же участке трассы — сотрясение мозга и ушибы, ему оказали медицинскую помощь.

Медер — победитель этапов «Джиро д'Италия», финишровал в топ-5 испанской «Вуэльты», а в прошлом году занял второе место в родной Швейцарии, но на другом туре — Романдии, его опередил только россиянин Александр Власов.

Следующий этап тура организаторы соревнований отменили. Участники проехали последние 30 километров этапа в единой процессии в память о Медере. Подобных трагедий в профессиональном мировом велоспорте не было уже четыре года. В августе 2019 года после падения на «Туре Польши» погиб 22-летний бельгиец Бьорг Ламбрехт.

Джино Медер. Фото AFP

Не первая смерть

Как правило, трагедии в велоспорте связаны с техническими или телевизионными машинами, которые соседствуют с гонщиками на трассе. Через такие травмы проходили даже мировые звезды вроде Брэдли Уиггинса и Петера Сагана. Список погибших на велодорогах очень внушительный, в нем есть олимпийские чемпионы и призеры «Тур де Франс».

1995: Фабио Казартелли, 25 лет, упал со спуска на Коль де Порте д'Аспе на скорости 100 км/ч, ехал без шлема, и несмотря на срочное транспортировку в больницу, скончался. Впрочем, в той ситуации шлем мог и не выручить. Победитель Олимпиады-1992.

2001: Рикардо и Хавьер Очоа, по 26 лет, братья-близнецы. Были сбиты автомобилем во время тренировки. Рикардо погиб, Хавьер стал инвалидом.

2003: Андрей Кивилев, 29 лет. Казахстанец вылетел из седла на втором этапе многодневки Париж — Ницца, был без шлема, ударился головой и скончался от полученных травм через три дня. С того момента международная федерация обязала носить шлемы всех участников соревнований под своей эгидой.

2010: Томас Казаротто (Thomas Casarotto), 20 лет. Столкнулся с автомобилем на гонке «Джиро дель Фриули», ДТП оказалось фатальным.

2011: Ваутер Вейландт, 26 лет. Врезался в стену на спуске за 25 километров до финиша третьего этапа «Джиро д'Италия», скончался от полученных травм.

2016: Антуан Демуатье, 25 лет. Не выжил после столкновения с мотоциклом на многодневке в Бельгии.