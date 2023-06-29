Звезда «Тур де Франс» накануне гонки наказан за пьянство за рулем. Проблемы Петера Сагана

Кого можно считать главным претендентом на победу в общем зачете «Большой петли»?

Самая популярная велогонка «Тур де Франс» в 2023 году стартует 1 июля в Бильбао (Испания), а завершится 23 июля по традиции на Елисейских полях Парижа. Главными фаворитами в борьбе за победу считаются прошлогодний чемпион датчанин Йонас Вингегор и победитель «Большой петли» — 2021 и -2022 словенец Тадей Погачар. Однако особое внимание стоит уделить и одному из самых ярких велопрофи современности — 33-летний словак Петер Саган выступит на своем прощальном «Тур де Франс». Правда, скандальный Саган верен себе — буквально накануне французского Гранд-тура его приговорили к трем месяцам лишения свободы условно за вождение в нетрезвом виде.

Фото Global Look Press

Ночные клубы Монако

Неприятный инцидент приключился с Саганом еще 12 мая в Монако. Как сообщает Monaco-Matin, полиция княжества обратила внимание на человека, безуспешно пытавшегося припарковать свой скутер. Этим гражданином со скутером и оказался Саган. В связи со странным поведением гонщика отвезли в полицейский участок и проверили при помощи алкотестера. И тест, как и предполагалось, показал в несколько раз превышающее допустимое содержание алкоголя в организме звездного спортсмена. По словам Петера, он проводил время в ночном клубе Монако до трех утра. Видимо, дозы алкоголя были ударными, поскольку полицейские заметили его со скутером примерно восемь с половиной часов спустя.

В 2021 году словака уже штрафовали на пять тысяч евро за нападение на полицейского в нетрезвом виде, сейчас же решили дать три месяца условного срока с лишением на три месяца водительских прав. Но, к счастью для себя, Саган не оказался за решеткой и не пропустит «Тур де Франс», где считается легендой. Петер за карьеру рекордные семь раз выигрывал зеленую майку (классификация по очкам) на «Большой петле», в его активе 12 выигранных этапов. Правда, блистал он относительно давно — в 2012—2016 и 2018—2019 годах. В 2020-м стал в очковой классификации вторым, в 2021-м сошел, а в прошлом году занял в борьбе за зеленую майку скромное девятое место.

В силу своей специализации один из самых высокооплачиваемых велопрофи современности никогда не претендовал на победы в генеральной классификации — его лучший результат это 42-е место в 2012-м. Зато он трижды побеждал на чемпионатах мира и блистал на классиках, в том числе на «Париж — Рубе» и «Туре Фландрии». В январе 2023-го Петер объявил, что этот год станет для него последним в гонках мирового тура. При этом спортивную карьеру он завершать не собирается, а намерен продолжать участвовать в небольших велогонках для поддержания формы и готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже в маунтинбайке.

Вингегор против Погачара

Что касается борьбы за победу в общем зачете, то тут всем прежде всего интересно повторение прошлогодней дуэли — Вингегор против Погачара. В прошлом году датчанин во многом сенсационно опередил словенца, не дав тому сделать чемпионский хет-трик на «Большой петле». На сей раз 26-летний Йонас также подходит к «Тур де Франс» в очень неплохой форме, о чем свидетельствует его недавний триумф на «Критериуме Дофине» — генеральной репетиции Тура.

Фото Global Look Press

Главным фаворитом Вингегора считает и Погачар, который минувшей весной блистал на недельных и классических однодневных гонках, выиграв, в частности, «Париж — Ниццу», «Тур Фландрии» и «Амстел Голд». Вот только в конце апреля на «Льеж — Бастонь — Льеж» он упал и серьезно повредил запястье, в результате чего потребовались операция и долгое восстановление. Недавно Тадей блеснул на чемпионате Словении, сделав золотой дубль в групповой гонке и в «разделке», но все же пока непонятно, способен ли он без срывов выдержать трехнедельный изматывающий марафон?

В команде UAE Team Emirates даже решили дать статус второго капитана опытному британцу Адаму Йейтсу, если вдруг Погачар, образно выражаясь, не потянет. Кроме того, среди претендентов на высокие места выделяют эквадорца Ричарда Карапаса, австралийца Джея Хиндли, британца Саймона Йейтса, француза Ромэна Барде... Россиянин Александр Власов «Большую петлю» пропускает, попробует побороться за высокие места лидера «Астаны» казахстанец Алексей Луценко. Также за «Астану» выступит и 38-летний британский спринтер Марк Кавендиш, который очень неплохо проявил себя недавно на «Джиро д'Италия». Что касается маршрута, то он больше подходит для горняков, а не для раздельщиков — в программе Тура лишь одна относительно короткая (22 км) индивидуальная гонка на время.

Расписание «Тур де Франс» 2023

1 июля, суббота

1-й этап. Бильбао — Бильбао (182 км). Холмистый

2 июля, воскресенье

2-й этап. Витория-Гастейс — Сан-Себастьян (209 км). Холмистый

3 июля, понедельник

3-й этап. Аморебьета — Байонна (185 км). Равнинный

4 июля, вторник

4-й этап. Дакс — Ногаро (182 км). Равнинный

5 июля, среда

5-й этап. По — Ларунс (165 км). Горный

6 июля, четверг

6-й этап. Тарб — Котере Камбаск (145 км). Горный

7 июля, пятница

7-й этап. Мон-де — Марсан — Бордо (170 км). Равнинный

8 июля, суббота

8-й этап. Либурн — Лимож (201 км). Холмистый

9 июля, воскресенье

9-й этап. Сен-Леонар-де-Нобла — Пюи-де-Дом (184 км). Горный

10 июля, понедельник

День отдыха

11 июля, вторник

10-й этап. Вулкания — Иссуар (167 км). Холмистый

12 июля, среда

11-й этап. Клермон-Ферран — Мулен (180 км). Равнинный

13 июля, четверг

12-й этап. Роанн — Бельвиль-ан-Божоле (169 км). Холмистый

14 июля, пятница

13-й этап. Шатийон -сюр-Шаларонн — Гранд-Коломбье (138 км). Горный

15 июля, суббота

14-й этап. Аннемасс — Морзин (152 км). Горный

16 июля, воскресенье

15-й этап. Ле Же — Сен-Жерве Монблан (180 км). Горный

17 июля, понедельник

День отдыха

18 июля, вторник

16-й этап. Пасси — Комблу (22 км). Индивидуальная гонка на время

19 июля, среда

17-й этап. Сен-Жерве, Монблан — Куршевель (166 км). Горный

20 июля, четверг

18-й этап. Мутье — Бург-ан-Бресс (186 км). Холмистый

21 июля, пятница

19-й этап. Муаран-ан-Монтань — Полиньи (173 км) Равнинный

22 июля, суббота

20-й этап. Бельфор — Ле Маркштайн Феллеринг (133 км). Горный

23 июля, воскресенье

21-й этап. Сен-Кантен-ан-Ивелин — Париж (115 км). Равнинный