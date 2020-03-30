Продолжение судебной тяжбы против Всемирного антидопингового агентства и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена для российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова экономически непосильно.

— 30 месяцев работы юристов стоят дорого, — сказал тренер спортсменов Александр Кузнецов. — У парней нет таких денег, но благодаря помощи друзей и наших болельщиков удалось пройти это испытание. И если для ВАДА деньги не проблема (они просто чуть дороже оштрафуют ту же Россию), то профессору Макларену, сломавшему спортивные судьбы не только ребятам, но и другим российским спортсменам, пришлось за эти 30 месяцев судебных разбирательств не только менять памперсы, но и прилично потревожить пенсионные накопления.

Продолжать судебную тяжбу, подавать апелляции для парней экономически непосильно. При этом стало совершенно очевидно, что вряд ли кто из канадских судей осмелится сломать антироссийский тренд, открыв безнадежное для Макларена и ВАДА слушание по существу вопроса.

Этим судебным иском парни создали важный прецедент для защиты всего российского спорта, реально показали слабость позиции господина Макларена. Однако это ни в какой мере не решает главной проблемы — полную незащищенность спортсменов России от преднамеренных и неправовых агрессий.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. После этого российские велогонщики обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который отклонил их апелляцию. В сентябре 2017 года россияне подали иск в Высший суд провинции Онтарио против ВАДА и Макларена с требованием возмещения полученного ущерба из-за пропуска Олимпийских игр, 4 марта 2020 года иск был отклонен.