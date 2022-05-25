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Сегодня, 21:04

Велогонщик «Русвело» заявил, что CAS снимет санкции с российской команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Велогонщик команды «Русвело» Ильнур Закарин считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет решение снять санкции с российской команды.

«Думаю, CAS обязан занять сторону «Газпром-Русвело». У нас ведь собраны и итальянцы, и россияне, и испанец, и норвежец, и костариканец. UCI просто лишила их возможности выступать. Причем руководство команды еще до лишения профессионального статуса обратилось в федерацию с предложением поменять страну регистрации и убрать логотип спонсора с автобуса, машин и формы. Там эту идею не поддержали. Помимо команды, в CAS обращаются уже и сами гонщики, чтобы вынудить UCI признать свою неправоту. У кого есть менеджеры и адвокаты, на месте просто так не сидят, а подают иски. Мои адвокаты тоже готовы и должны отправить жалобу в Спортивный арбитражный суд», — заявил Закарин RT.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) лишил российскую команду профессионального статуса. UCI также наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007592-rusvelo-velogonki-sankcii
Ильнур Закарин
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