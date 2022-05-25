Хамидуллин об апелляции в CAS: «Главное, чтобы справедливость была восстановлена»

Руководитель RusVelo Ренат Хамидуллин прокомментировал подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Глава «Газпром-РусВело» хочет оспорить решение Международного союза велосипедистов (UCI) о лишении российской команды профессионального статуса.

«Газпром-Русвело» действительно находится в подвешенном состоянии, поскольку с 1 марта нас лишили профессионального статуса. Насколько это решение UCI правомерное, будет разбираться CAS. Соответствующее заявление мы уже подали. Фактически в данной ситуации представляем все отечественные коллективы, которые незаслуженно пострадали, например, «Марафон-Тула», а также белорусские команды. Мы же стали инициаторами обращения в Спортивный арбитражный суд. От того, какой вердикт он вынесет, будет зависеть наша судьба. Акции поддержки со стороны коллег могут помочь нам, но, опасаюсь, на CAS окажут серьезное давление. Зато в руководящем комитете UCI остался представитель России Игорь Макаров. Надеюсь, его участие в этом вопросе поможет «Газпром-Русвело». Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения, которые приняли вне закона, оказались отменены. Беспредел бесконечно продолжаться не может" - цитирует RT Рената Хамидуллина.

UCI наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Статус российских и белорусских команд был аннулирован, а национальные чемпионаты России и Белоруссии были исключены из международного календаря UCI.