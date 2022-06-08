Велосипедист сбил на финише собственную жену, празднуя победу

Удивительный инцидент произошел на третьем этапе многодневки «Вуэльта Колумбия» с лидером общего зачета Луисом Карлосом Чиа.

25-летний колумбиец одержал впечатляющую победу финишным спуртом в очень тяжелой гонке, которая проходила под дождем. После пересечения финиша спортсмен радостно вскинул руки и врезался в собственную жену, которая пыталась снять на телефон момент триумфа, находясь в створе через несколько десятков метров после финишной черты.

Спортсмен упал на асфальт, но отделался ушибами, а вот женщину пришлось доставить в больницу, где ей наложили на голову несколько швов. Чиа уверяет, что причиной столкновения стала мокрая погода.

«Я пытался нажать на тормоз, но он не реагировал, — отметил велосипедист. — С другой стороны, я не понимаю, почему жена не ушла с дороги. Ведь она знала, что будет спринтерский финиш. К счастью, все обошлось. Врачи уверяют, что самое страшное, что с ней произошло — это психологический шок от столкновения».