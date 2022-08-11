Бойфренд чемпионки Новой Зеландии по велогонкам пожизненно отстранен от спорта

Велогонщик Джексон Нэш получил от Антидопингового агентства США (USADA) пожизненную дисквалификацию за распространение запрещенных веществ.

Спортсмен попал в поле зрения следователей в 2021 году благодаря информатору, после чего были доказаны семь эпизодов вины Нэша, в которых фигурировали такие запрещенные вещества, как тестостерон, кленбутерол, оксандролон и анастрозол. Допинговый диллер продавал стимуляторы другим спортсменам, поощрял их к употреблению запрещенных веществ, а также вмешивался в антидопинговые процессы.

30-летний американец на протяжении девяти лет выступал в небольших гонках в США и в последний раз участвовал в соревнованиях в августе 2021 года. В последнее время Нэш состоял в отношениях с чемпионкой Новой Зеландии по шоссейным велогонкам Оливией Рэй, которая также призналась, что принимала запрещенные вещества. В настоящее время она ожидает результатов расследования USADA — ей грозит дисквалификация до четырех лет. Скорее всего, на Нэша и Рэй донесла Мадлен Пирс — еще одна велосипедистка, бывшая девушка Джексона. Ранее она пыталась засудить своего бывшего за абьюз, а Нэш жаловался, что Мадлен преследует его и угрожает расправой на почве ревности.