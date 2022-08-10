Гусятников назвал большой потерей для сборной России смену гражданства Яковлевым

Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников прокомментировал смену велогонщиком Михаилом Яковлевым спортивного гражданства.

«Это большая потеря для российской сборной, потому что Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьезной конкуренции в будущем. Яковлев был нашей надеждой на Игры-2024 сразу в двух дисциплинах: индивидуальном спринте и кейрине. А кроме того, мог выступить в командном спринте. Но, поскольку участие в Олимпиаде для нас не просматривается, он принял такое решение», — приводит слова Гусятникова RT.

Ранее сообщалось, что 21-летний Яковлев сменил российское гражданство на израильское.