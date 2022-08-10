Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 10:47

Гусятников назвал большой потерей для сборной России смену гражданства Яковлевым

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников прокомментировал смену велогонщиком Михаилом Яковлевым спортивного гражданства.

«Это большая потеря для российской сборной, потому что Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьезной конкуренции в будущем. Яковлев был нашей надеждой на Игры-2024 сразу в двух дисциплинах: индивидуальном спринте и кейрине. А кроме того, мог выступить в командном спринте. Но, поскольку участие в Олимпиаде для нас не просматривается, он принял такое решение», — приводит слова Гусятникова RT.

Ранее сообщалось, что 21-летний Яковлев сменил российское гражданство на израильское.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1035460-gusyatnikov-yakovlev-grazhdanstvo
Александр Гусятников
4
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гусятников: «России нужен специальный проект развития олимпийских видов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости