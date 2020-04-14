Престижная велогонка «Тур де Франс» будет перенесена после того, как президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране, сообщает L'Equipe. Велогонка должна была пройти 27 июня — 19 июля.

Организаторы «Тур де Франс» ранее настаивали, что решение по проведению веломногодневки будет принято не позднее середины мая. Международный союз велосипедистов отменил все гонки во всех видах велоспорта до 1 июня из-за пандемии коронавируса.

Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 136 779 человек. Скончались 14 967 человек — это третий показатель смертности от болезни в Европе.