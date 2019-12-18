Шмелева возвращается в Россию после госпитализации в Новой Зеландии

Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева возвращается в Москву после того, как была госпитализирована в Новой Зеландии с множественными переломами ребер, сообщает РИА «Новости».

Шмелева сломала шесть ребер на этапе Кубка мира в Новой Зеландии, была госпитализирована, а затем ждала возможности транспортировки в Россию, которую врачи попросили отложить на некоторое время.