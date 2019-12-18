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Шмелева возвращается в Россию после госпитализации в Новой Зеландии

17:31
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Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева возвращается в Москву после того, как была госпитализирована в Новой Зеландии с множественными переломами ребер, сообщает РИА «Новости».

Шмелева сломала шесть ребер на этапе Кубка мира в Новой Зеландии, была госпитализирована, а затем ждала возможности транспортировки в Россию, которую врачи попросили отложить на некоторое время.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191218/1562543809.html

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