С 20 по 22 мая в «Крылатском» состоится Гран-при Москвы по велоспорту

С 20 по 22 мая на велотреке в Крылатском состоятся международные соревнования Гран-при Москвы.

На соревнованиях выступят сильнейшие российские гонщики. Помимо этого, в турнире примут участие представители сборных команд Белоруссии и Узбекистана. В элите призеры будут определяться во всех олимпийских индивидуальных спринтерских видах программы, а также в командном спринте. В темповых видах призеры турнира будут определены в гонке по очкам, гонке с выбыванием, скретче и мэдисоне.

В соревнованиях примут участие бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2017 — Денис Дмитриев, бронзовые призеры Олимпийских игр Токио — Анастасия Войнова, призер чемпионата мира Михаил Яковлев.