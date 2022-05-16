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Сегодня, 13:43

С 20 по 22 мая в «Крылатском» состоится Гран-при Москвы по велоспорту

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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С 20 по 22 мая на велотреке в Крылатском состоятся международные соревнования Гран-при Москвы.

На соревнованиях выступят сильнейшие российские гонщики. Помимо этого, в турнире примут участие представители сборных команд Белоруссии и Узбекистана. В элите призеры будут определяться во всех олимпийских индивидуальных спринтерских видах программы, а также в командном спринте. В темповых видах призеры турнира будут определены в гонке по очкам, гонке с выбыванием, скретче и мэдисоне.

В соревнованиях примут участие бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2017 — Денис Дмитриев, бронзовые призеры Олимпийских игр Токио — Анастасия Войнова, призер чемпионата мира Михаил Яковлев.

Анастасия Войнова
Денис Дмитриев
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