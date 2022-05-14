Дисквалифицирован еще один фигурант дела о кровяном допинге в Европе

Бывший профессиональный велосипедист Данило Хондо дисквалифицирован за использование кровяного допинга. Олимпийский комитет Швейцарии отстранил 48-летнего специалиста на 30 месяцев.

За участие в допинговых схемах немецкого доктора Марка Шмидта Хондо грозили восемь лет дисквалификации, однако трибунал учел его раскаяние и сотрудничество со следствием. Ранее Данило работал тренером швейцарской сборной, но был уволен после того, как в интервью немецкому телеканалу ARD признался в употреблении допинга.

«Дело доктора Шмидта» начало раскручиваться в 2019 году после полицейского рейда на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде (Австрия). За переливание крови тогда были арестованы пять лыжников, один из них пойман с поличным. Через два года организатор этих нарушений — немецкий доктор Марк Шмидт — получил четыре года и десять месяцев тюрьмы. Наказаны также некоторые из его соучастников, в числе которых оказался и Данило Хондо.

В прошлом Хондо как велогонщик выступал за сборную Германии и в 2001 году выиграл два этапа многодневки «Джиро д'Италия». В 2014 году он завершил карьеру спортсмена и стал тренером. Во время расследования «дела Шмидта» специалист признался, что использовал запрещенный метод переливания крови с 2011 по 2013 годы.