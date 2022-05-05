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Сегодня, 16:04

Российский велогонщик Власов пропустит гонку «Джиро д'Италия»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба команды «Бора-Хансгрое», в которой выступает российский велогонщик Александр Власов, сообщила, что спортсмен пропустит многодневную гонку «Джиро д'Италия».

«Джиро д'Италия» стартует в пятницу в 105-й раз. Власов, одержавший 1 мая победу на «Туре Романдии», не был включен в заявку Bora-Hansgrohe. Таким образом, гонка пройдет без россиян. Александр пропустит гонку «Джиро д'Италия» ради подготовки к «Тур де Франс», — передает слова пресс-службы «Бора-Хансгрое» ТАСС.

«Джиро д'Италия» пройдет с 6 по 29 мая. Действующим победителем является колумбиец Эган Берналь.

26-летний Власов в нынешнем сезоне он выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура страны басков». В 2021 году россиянин занял четвертое место на «Джиро д'Италия».

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Источник: https://tass.ru/sport/14554885
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