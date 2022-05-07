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Сегодня, 18:45

Британец Йейтс выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Иван Шитик
Корреспондент
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7 мая прошел второй этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия», протяженностью 9,2 км.

Первым финишировал английский спортсмен Саймон Йейтс из команды BikeExchange-Jayco .

Вторым пришел нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix, тройку лидеров замкнул его соотечественник Том Дюмулен из Jumbo-Visma).

Велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers, сменивший спортивное гражданство с российского на французское, стал 15-м.

В генеральной классификации лидирует ван дер Пул с результатом 4 часа 47 минут 11 секунд.

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