Президент Федерации велоспорта России заразился коронавирусом

Президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

— Почувствовал симптомы, решил сдать тест и после того, как получил положительный результат, конечно же, ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме. У нас скоро конференция, так что продолжаю работать в удаленном режиме, — цитирует РИА Новости Екимова.