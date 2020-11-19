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Президент Федерации велоспорта России заразился коронавирусом

13:50

Президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

— Почувствовал симптомы, решил сдать тест и после того, как получил положительный результат, конечно же, ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме. У нас скоро конференция, так что продолжаю работать в удаленном режиме, — цитирует РИА Новости Екимова.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201119/ekimov-1585343653.html

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