Организаторы «Тур де Франс» хотят перенести стартовые этапы из Дании

Оргкомитет веломногодневки «Тур де Франс» думает над переносом стартовых этаапов Гранд-тура из Копенгагена в Бретань, сообщает Le T?l?gramme.

«Большая петля» должна стартовать в 2021 году в Копенгагене, однако из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021-й год возникло пересечение с датами шоссейных гонок на Играх. Столица Дании в свою очередь отказывается проводить старт «Тур де Франс» раньше, так как на 2021-й год был перенесен и чемпионат Европы по футболу, матчи которого будут проходить в Копенгагене.

По информации источника, оргкомитет рассматривает возможность переноса места старта в Бретань. Среди городов называются Ренн и Лорьян.



«Тур де Франс» — ежегодная многодневная велогонка, проводимая с 1903 года. В прошлом году победителем стал колумбиец Эган Берналь.