Команда «Газпром-Русвело» изолирована в ОАЭ из-за карантина
Велогонщиков российской команды «Газпром-Русвело» шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина, сообщает телеканал «360».
Во время «Тура ОАЭ» пришли сообщения, что два спортсмена заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа гонки.
— Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования. Тестирования попроводили и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас, — сказал менеджер команды Ренат Хамидулин. — Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице.
Каждый день приходит информация, что у всех взяли специальное тестирование, из носа берут биоматериал и проводят тесты, что вот-вот будут результаты, у всех все хорошо и все поедете домой. День проходит, ничего не происходит. Потом приходят и говорят, что пять тестов отрицательные, а остальные пока не сделали
Дополнительная информация:
https://360tv.ru/news/mir/rossijskie-velosipedisty-okazalis-zaperty-v-otele-v-oae-iz-za-koronavirusa-ih-ne-vypuskajut-neskolko-sutok/