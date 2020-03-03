Команда «Газпром-Русвело» изолирована в ОАЭ из-за карантина

Велогонщиков российской команды «Газпром-Русвело» шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина, сообщает телеканал «360».

Во время «Тура ОАЭ» пришли сообщения, что два спортсмена заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа гонки.

— Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования. Тестирования попроводили и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас, — сказал менеджер команды Ренат Хамидулин. — Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице.

Каждый день приходит информация, что у всех взяли специальное тестирование, из носа берут биоматериал и проводят тесты, что вот-вот будут результаты, у всех все хорошо и все поедете домой. День проходит, ничего не происходит. Потом приходят и говорят, что пять тестов отрицательные, а остальные пока не сделали