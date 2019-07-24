Ильнур Закарин покинет "Катюшу-Альцепин"

Российский велогонщик Ильнур Закарин покинет команду "Катюша-Альцепин". Велика вероятность, что 29-летний спортсмен продолжит карьеру в команде CCC, сообщает Cyclingnews.

"Не секрет, что он уйдет, - рассказал генеральный менеджер "Катюши" Хосе Азеведо. - Контракт ему не предложен. Не знаю, куда он уйдет, но решение остается за ним".

Ранее появилась информацию, что "Катюшу" может покинуть титульный спонсор. Закарин выступал за команду с 2015 года. Он становился бронзовым призером "Вуэльты" в 2017-м.