Гусятников: «Количество занимающихся велоспортом в России снижается»

Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC), заслуженный тренер СССР и России Александр Гусятников посетовал, что количество людей, которые занимаются велоспортом в России, снижается.

— Популярность велосипедов растет, число постоянно использующих этот вид транспорта за последний год выросло в полтора раза. Пандемия заставила людей сесть на велосипед, но на дорогах трудно, велосипедистов у нас не любят, — сказал Гусятников ТАСС. — Надо напомнить водителям, что велосипедист полноценный, но более уязвимый участник дорожного движения, которого надо уважать. Если на наш спорт обратят внимание на высшем уровне, то будет его развитие, а пока количество занимающихся велоспортом в России снижается.