Голландская велогонщица пришла в себя после четырех месяцев комы

Чемпионка мира по велотреку Эми Питерс, впавшая в кому в начале декабря после страшной аварии на тренировке, демонстрирует признаки возвращения сознания.

30-летняя гонщица упала с велосипеда в ходе тренировочного заезда команды SD Worx близ испанского города Кальпе. В результате завала внутри группы женщина получила серьезные травмы головы, обернувшиеся кровоизлиянием в мозг. Эми была доставлена на вертолете в больницу Аликанте, где ей сделана срочная операция на черепе. С тех пор Питерс находилась в коме.

— Состояние Эми Питерс изменилось, — говорится в заявлении SD Worx. — Она в сознании и может немного невербально общаться c медперсоналом. Врачи пока не могут сказать, какие последствия будут иметь черепно-мозговая травма и кома. С середины февраля Эми проходит специализированную интенсивную программу нейрореабилитации. Семья Питерс ценит огромное сочувствие, проявленное болельщиками, но просит всех уважать ее частную жизнь.

Питерс одновременно выступала на шоссе и на треке, но наибольших успехов добилась в последнем. На чемпионатах мира 2019, 2020 и 2021 годов она завоевала золото в мэдисоне в паре с Кирстен Уайлд. Правда, на Олимпиаде в Токио голландки остались без наград, заняв четвертое место. На Играх 2012 года Питерс в составе четверки выступала в гонке преследования и вместе с командой заняла шестое место. На шоссе Эми становилась чемпионкой Нидерландов, а в прошлом году выиграла престижную однодневку во Фландрии Nokere Koerse.