Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов будет переизбираться на новый срок

Действующий президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов будет переизбираться на новый срок, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция ФВСР пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.

«Безусловно, я намерен баллотироваться на пост президента федерации и выдвигаю свою кандидатуру», — сказал Екимов.

Екимов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он возглавляет ФВСР с 14 декабря 2016 года.