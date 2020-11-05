Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов будет переизбираться на новый срок
15:23
Действующий президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов будет переизбираться на новый срок, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция ФВСР пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.
«Безусловно, я намерен баллотироваться на пост президента федерации и выдвигаю свою кандидатуру», — сказал Екимов.
Екимов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он возглавляет ФВСР с 14 декабря 2016 года.
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