Федерация велоспорта России досрочно завершила «Гран-при Москвы» после смерти спортсмена

Федерация велосипедного спорта России сообщила о трагическом инциденте на «Гран-при Москвы», который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова.

По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти.

ФВСР и Федерация велосипедного спорта в городе Москве приняли совместное решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники «Гран-при» придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.