Федерация велоспорта России досрочно завершила «Гран-при Москвы» после смерти спортсмена
Федерация велосипедного спорта России сообщила о трагическом инциденте на «Гран-при Москвы», который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова.
По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти.
ФВСР и Федерация велосипедного спорта в городе Москве приняли совместное решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники «Гран-при» придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.
Дополнительная информация:
https://fvsr.ru/press/news/200904-tragiceskij-incident-na-treke-unes-zizn-pavla-svesnikova