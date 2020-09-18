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Датчанин Андерсен стал победителем 19-го этапа «Тур де Франс». Он выиграл второй этап в этом году

19:18

Датчанин Серен Краг Андерсен из команды Sunweb выиграл 19-й этап шоссейной веломногодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 166,5 км за 3 часа 36 минут 33 секунды.

Вторым финишировал словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, третьим стал представитель Trek-Segafredo бельгиец Яспер Стейвен.

Ранее Андерсен победил на 14-м этапе «Тур де Франс», приехав первым на финиш в Лионе.

В общем зачете «Большой петли» по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

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