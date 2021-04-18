Американский велосипедист пойман на десяти запрещенных препаратах одновременно

52-летний Вейг Айвазян, участвовавший в соревнования ветеранов по маунтинбайку, согласился с четырехлетней дисквалификации, которая была назначена ему антидопинговом агентством США (USADA) за употребление одновременно десяти разных запрещенных препаратов. Сначала Айвазян пытался оспорить свое отстранение в арбитраже, но в итоге решил не тратить деньги и время на суд.

Айвазян попал под подозрение еще в 2010 году после того, как информатор сообщил в USADA о том, что этот спортсмен заказал допинг в интернет-магазине. Спортсмен бы протестирован, и в его анализах обнаружился целый букет запрещенных субстанций — стероиды, гормон роста, анастрозол и другие. В общей сложности 10 веществ из списка ВАДА. При этом велосипедист пытался отрицать свою вину.

(Олег Шамонаев)