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Допинг

14-кратную паралимпийскую чемпионку обвиняют в злоупотреблении противоастматическими препаратами

09:05
Сара Стори. Фото Reuters
Сара Стори. Фото Reuters
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Одна из самых титулованных паралимпийских спортсменок Великобритании Сара Стори подозревается в превышении дозы противоастматического препарата сальбутамола во время Игр-2012 в Лондоне.

По данным газеты The Times, после появления проблемы с допинг-контролем, спортсменке задним число оформили терапевтическое исключение, и она избежала санкций. Федерация велоспорта Великобритании не подтвердила и не опровергла данную информацию, заявив, что данные о терапевтических исключениях по правилам ВАДА являются конфиденциальными. Однако Паралимпийский комитет Польши требует расследования. Ведь на Паралимпиаде-2012 Стори завоевала три золота в велоспорте трижды опередив польку Анну Харковскую.

Сальбутамол разрешен к применению в спорте в малых дозах, но в более серьезных объемах он считается допингом. Сара Стори — 14-я кратная чемпионка Паралимпиады. Свой первый титул она завоевала в плавании еще на Играх-1992. С 2008 года британка выступает в велоспорте, и сейчас в возрасте 43 лет готовится к своим девятым Играм в Токио. Из-за проблем с внутриутробным развитием у женщины с рождения не действует левая рука.

(Олег Шамонаев)

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