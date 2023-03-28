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Сегодня, 11:20

Райдер Ризаев — о шансах поехать в Париж: «Сейчас другая система отбора и этапы Кубка мира влияют на Олимпиаду только косвенно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский райдер Ирек Ризаев.
Ирек Ризаев.
Фото Global Look Press

Российский райдер Ирек Ризаев поделился впечатлениями от участия в этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Саудовской Аравии и рассказал о шансах на участие в олимпийском отборе на Игры 2024 года в Париже.

Международная федерация велосипедного спорта (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом вне коллективной заявки.

 
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«Косвенно этапы Кубка мира влияют на Олимпиаду, но тут сложнее история. В прошлом олимпийском цикле в зачет шел каждый этап Кубка мира, мы набирали очки, и составлялся общий рейтинг райдеров планеты, на основании которого и формировались списки на Игры в Токио. Сейчас система отборов уже совсем другая, эти баллы нужны нам только на квоты, чтобы попасть на ЧМ. Отбор на Олимпиаду уже идет непосредственно на ЧМ. Кроме того, непосредственно перед Олимпиадой будут дополнительные отборочные соревнования для того, чтобы попасть на Игры в Париже. И они тоже будут во Франции.

Что касается чемпионата мира, то в прошлом, 2022 году нас, к сожалению, до него не допустили. Посмотрим, что будет в этот раз, следующий ЧМ будет в августе. Надеюсь, что мы будем участвовать, прямо сейчас я езжу на различные старты, чтобы набрать квалификационные очки на ЧМ. Чтобы если нас допустили, у нас были квоты и их было как можно больше. Чтобы не только я рассчитывал на Олимпиаду, а как можно больше людей из России хотя бы поборолись за этот шанс», — сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.

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