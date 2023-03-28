Велоспорт
Вело-BMX
Новости Олимпиада
Игры
Главная
Велоспорт
Вело-BMX

Сегодня, 10:40

Российский велосипедист Ризаев рассказал об участии в этапе Кубка мира в Саудовской Аравии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский райдер Ирек Ризаев поделился впечатлениями от участия в этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Саудовской Аравии.

Международная федерация велосипедного спорта (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом вне коллективной заявки.

«Невероятно соскучился, уже забыл, какие это ощущения. Этап в Саудовской Аравии для меня прошел отлично, я прошел в финал, чему был невероятно рад. В финале стал шестым, что для меня сейчас тоже вполне неплохо. Получился достаточно продолжительный перерыв у меня в выступлениях в связи с разными причинами, многое навалилось сразу.

По сути, моим последним крупным международным стартом была Олимпиада в Париже. Если брать те, что проходили за рубежом. Так-то еще чемпионат Европы в Москве был, но вот за границей давно не выступал. Было круто наконец-то вернуться в эту атмосферу полным сил. Был, конечно, еще в прошлом сезоне у меня один этап Кубка мира, но, честно говоря, его не хочется даже вспоминать. Поставил себе тогда прививку от коронавируса и помирал откровенно. А вот в Саудовскую Аравию поехал со всей энергией. Готовлюсь теперь к следующим этапам, чтобы там выступить еще лучше», — сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.

 
Ирек Ризаев. «Люди думали, что на BMX шатаются по улицам наркоманы». Лучший райдер России готовится к Олимпиаде в Париже

 

0
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Нам педали принесут олимпийские медали
"ВТБ Арена парк" провёл "Велоночь"
Гонщик "Катюши" отбивается от фанатов
Армстронг в центре допингового скандала
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райдер Ризаев — об отношении к BMX в России: «Предрассудки постепенно уходят. Положительно повлияла Олимпиада»
Новости
RSS RSS
Все новости