Чемпионат России по ВМХ в 2023 году пройдет в Екатеринбурге и Саранске, по маунтинбайку — в Миассе
Федерация велосипедного спорта России рассказала о планах на 2023 год. В организации опубликовали даты и места проведений чемпионатов России в следующем году.
Маунтинбайк, кросс-кантри: Миасс, Челябинская область, горнолыжный курорт «Солнечная долина», 15-16 июля.
ВМХ-фристайл, «парк»: Екатеринбург 18-19 августа.
ВМХ-рейс: Саранск, 25-26 августа.
Шоссе: Москва (Крылатское) и Московская область 21-25 июня.
Первый чемпионат России в 2023-м — на треке, начнется в Санкт-Петербурге уже с 18 января.
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