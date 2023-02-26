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Сегодня, 13:51

Кандидат в сборную России по ВМХ Аким Левченко скончался в ДТП в возрасте 13 лет

Виктория Кравченко
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Кандидат в сборную России по ВМХ Аким Левченко скончался в результате ДТП, сообщила пресс-служба ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта».

13-летний спортсмен возвращался домой из Саранска. Он погиб в результате аварии. Мать, сестра и брат Акима находятся в больнице.

На этой неделе велогонщик участвовал во Всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске и выиграл в возрастной категории 13-14 лет.

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