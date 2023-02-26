Кандидат в сборную России по ВМХ Аким Левченко скончался в ДТП в возрасте 13 лет

Кандидат в сборную России по ВМХ Аким Левченко скончался в результате ДТП, сообщила пресс-служба ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта».

13-летний спортсмен возвращался домой из Саранска. Он погиб в результате аварии. Мать, сестра и брат Акима находятся в больнице.

На этой неделе велогонщик участвовал во Всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске и выиграл в возрастной категории 13-14 лет.