Райдер Ризаев о международных стартах: «Спасибо UCI за то, что позволяет выступать хотя бы под нейтральным флагом»

Российский райдер Ирек Ризаев поделился впечатлениями от участия в этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Саудовской Аравии.

Международная федерация велосипедного спорта (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом вне коллективной заявки.

«Нам невероятно повезло, что есть возможность ездить на международные старты в текущей ситуации, и огромное спасибо UCI за то, что позволяет выступать на высшем уровне, пусть и под нейтральным флагом. Для спортсменов невероятно важно иметь такую возможность в принципе. Мы всю жизнь тренируемся, готовимся к этому. И хочется полноценно соревноваться на международном уровне, показывать то, на что ты наработал. Соревноваться с лучшими из лучших со всей планеты. И здорово, что нас этого шанса не стали лишать», — сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.