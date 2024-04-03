Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:10

Не только «Аленка» — появились «Киндеры» с Atomic Heart

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В российских магазинах появились шоколадные яйца под брендом российской ААА-игры Atomic Heart. Внутри покупателей ожидают «джиббитсы» на «кроксы» — небольшие украшения, изначально предназначенные для обуви Crocs, где для них предназначены специальные отверстия.

Акция2. Atomic Heart появился в Burger King — обед с бургером принесет купон для российской игры

Разумеется, в нашем случае эти джиббитсы изображают персонажей игры — от главных героев до рядовых противников.

Радует новинка и ценой — сообщается, что стоит такое яйцо всего 66 рублей.

Источник: TG-канал VG/Двач
1
0
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любительский ремейк превращает Fallout 4 в Fallout 2
Новости
RSS RSS
Все новости