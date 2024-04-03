Не только «Аленка» — появились «Киндеры» с Atomic Heart

В российских магазинах появились шоколадные яйца под брендом российской ААА-игры Atomic Heart. Внутри покупателей ожидают «джиббитсы» на «кроксы» — небольшие украшения, изначально предназначенные для обуви Crocs, где для них предназначены специальные отверстия.

Разумеется, в нашем случае эти джиббитсы изображают персонажей игры — от главных героев до рядовых противников.

Радует новинка и ценой — сообщается, что стоит такое яйцо всего 66 рублей.