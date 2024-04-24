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Сегодня, 19:50

«Приключение, которое стоит пережить» — прессе понравилась Stellar Blade

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Shift Up

Уже через два дня выйдет Stellar Blade, долгожданный экшен с привлекательной героиней — и оценки прессы появились уже сейчас. Журналисты оценили игру весьма высоко — 81 балл из 100 на основе 62 рецензий.

Stellar Blade. В Stellar Blade не будет цензуры на наготу и жесткость

Обзорщикам понравилось почти все — динамичная боевая система с множеством навыков, которые пригодятся в сражениях с боссами; красивая и хорошо оптимизированная картинка; отличный саундтрек.

Насчет сюжета мнения разделились — кому-то он понравился, а кто-то посчитал его предсказуемым и не оценил диалоги. Кроме того, от некоторых изданий досталось и «репрезентации женщин».

Источник: DTF
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