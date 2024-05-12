Армянская песня с Евровидения напоминает песню из The Witcher 3

Армянский коллектив с понятным для русского слуха названием Ladaniva заняла восьмое место на музыкальном конкурсе «Евровидение 2024» с песней Jako. Почему об этом сообщает раздел «Техно»?

Потому что эта мелодия напомнила многим комментаторам о «Ведьмаке» — точнее, о саундтреке знаменитой ролевой серии.

И хотя сходство не так очевидно, как можно было бы подумать, особо рьяные фанаты уже призывают привлечь Ladaniva к записи музыки для новой части.