«Смуты» им мало: студия из России готовит еще один ответ The Witcher 3

Желание составить конкуренцию The Witcher 3 появилось у еще одной российской студии. На этот раз Геральту противопоставят древних русов.

Древние Русы. Фото Honor Games

Проект «Древние Русы» предложит игрокам RPG в славянском сеттинге, с открытым миром и строительством. Разработчики обещают несколько разных биомов; прокачку характеристик, брони и оружия; разветвленный сюжет.

Древние Русы. Фото Honor Games

Точной даты выхода пока нет, но в Steam написано, что игра выйдет уже скоро.