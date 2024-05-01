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Предзаказ Senua's Saga: Hellblade II открылся и в России — неожиданно для игр от Xbox

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ninja Theory

В Steam открылся предзаказ Senua's Saga: Hellblade II. Купить игру можно за 3119 рублей, и на самом деле это удивляет — большинство игр издательства Xbox Game Studios заблокированы для России, в том числе и первая часть Hellblade. Что это — ошибка, единичное исключение, первая ласточка новой политики? Узнаем со временем, но сюрприз, несомненно, приятный.

Senua's Saga: Hellblade 2.Раскрыта дата выхода Senua's Saga: Hellblade 2

Вторая часть приключений душевнобольшой воительницы Сенуи выйдет 21 мая.

Источник: Steam
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