Предзаказ Senua's Saga: Hellblade II открылся и в России — неожиданно для игр от Xbox

В Steam открылся предзаказ Senua's Saga: Hellblade II. Купить игру можно за 3119 рублей, и на самом деле это удивляет — большинство игр издательства Xbox Game Studios заблокированы для России, в том числе и первая часть Hellblade. Что это — ошибка, единичное исключение, первая ласточка новой политики? Узнаем со временем, но сюрприз, несомненно, приятный.

Вторая часть приключений душевнобольшой воительницы Сенуи выйдет 21 мая.