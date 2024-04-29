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Вышла онлайн-стратегия про войну России и США — скачать ее можно бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Передний край.
Фото Cats Who Play

Студия Cats Who Play выпустила стратегию «Передний край». Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте разработчиков.

Игра ориентирована на сетевые сражения — пока что в ней представлены современные армии России и США, но со временем могут добавиться и другие.

Передний край.
Фото Cats Who Play

В дальнейшем студия планирует выпустить стратегию в магазинах, добавить новые типы войск и создать несколько сюжетных кампаний.

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