Фанаты Fallout могут получить ремейк третьей части — все из-за успеха сериала

Ютубер JamieMoranUK предположил, что Microsoft готовит ремейк Fallout 3.

Fallout. Фото Bethesda

Связаны такие предположения с огромным успехом экранизации от Amazon. Ранее стало известно, что Microsoft хочет как можно быстрее выпустить Fallout 5 и для этого готова даже забрать игру у Bethesda и передать ее другим разработчикам.

Fallout. Фото Bethesda

JamieMoranUK заявил, что скорый выпуск ремейка одной из прошлых частей выглядит реалистичнее, чем релиз Fallout 5, разработка которой даже не началась.