В Counter-Strike 2 началась волна банов — игроки в растерянности

Гейб Ньюэлл вновь в ярости — по Counter-Strike 2 прокатилась очередная волна банов. На этот раз они оказались особенно массовыми: иногда банятся целые команды, что приводит геймеров в недоумение.

Сообщается, что в прицел Valve попали не только жулики-читеры, но и бустеры — опытные игроки, «прокачивающие» низкоуровневые аккаунты и, тем самым, портящие игру новичкам.

Интересно, что началась волна блокировок после выхода обновления 1 мая.