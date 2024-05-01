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Сегодня, 17:10

В Counter-Strike 2 началась волна банов — игроки в растерянности

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Гейб Ньюэлл вновь в ярости — по Counter-Strike 2 прокатилась очередная волна банов. На этот раз они оказались особенно массовыми: иногда банятся целые команды, что приводит геймеров в недоумение.

Сообщается, что в прицел Valve попали не только жулики-читеры, но и бустеры — опытные игроки, «прокачивающие» низкоуровневые аккаунты и, тем самым, портящие игру новичкам.

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Интересно, что началась волна блокировок после выхода обновления 1 мая.

Источник: Reddit
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