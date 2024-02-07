Российский разработчик делает игру про пивного танкиста, которому приснилась «альтушка» с «Госуслуг»

Очередной мем станет игрой. В сети появились скриншоты визуальной новеллы, по сюжету которой обыкновенному «скуфу», уснувшему после сессии в «Мир танков» и нескольких литров пива, приходит «альтушка», которую он заказывал на «Госуслугах», и не только она.

Фото Михаил Колобов

Судя по изображениям, у игрока будет выбор как минимум из трех девушек: той самой альтушки, древнерусской девицы и зеленой представительницы народа Ящеров. Дата выхода проекта пока неизвестна, а разрабатывает его всего один человек. Следить за разработкой можно в TG-канале автора.