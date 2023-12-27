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27 декабря, 23:25

Звания и рейтинговая система в Counter-Strike 2

Александр Свиридов
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Counter-Strike.
Фото reddit
Звания нужны для удобства подбора подходящих по уровню противников в соревновательном режиме.

Counter-Strike 2 позволяет соревноваться с людьми из разных стран. Уровень мастерства каждого игрока определяется рейтингом или званием, которые растут по мере развития навыков. В данном материале мы расскажем все, что необходимо знать новичкам об этих системах.

Звания и ранги в Counter-Strike 2

В CS2 звания остались такими же, как и в CS:GO. Однако есть одно существенное нововведение: теперь их нужно получать на каждой отдельной карте. Это помогает точнее оценивать силу игроков и делает матчи более конкурентными.

Фото Counter-Strike 2

Звания выдаются в соревновательном режиме и напарниках. В первый раз для его получения необходимо победить в 10 матчах. Этот процесс называется калибровкой. В Counter-Strike 2 есть следующие звания:

— Серебро 1 (Silver I)
— Серебро 2 (Silver II)
— Серебро 3 (Silver III)
— Серебро 4 (Silver IV)
— Серебро-Элита (Silver Elite)
— Серебро-Великий Магистр (Silver Elite Master)
— Золотая Звезда 1 (Gold Nova I)
— Золотая Звезда 2 (Gold Nova II)
— Золотая Звезда 3 (Gold Nova III)
— Золотая Звезда-Магистр (Gold Nova Master)
— Магистр Хранитель 1 (Master Guardian I)
— Магистр Хранитель 2 (Master Guardian II)
— Магистр Хранитель-Элита (Master Guardian Elite)
— Заслуженный Магистр-Хранитель (Distinguished Master Guardian)
— Легендарный Беркут (Legendary Eagle)
— Легендарный Беркут-Магист (Legendary Eagle Master)
— Великий Магистр-Высшего Ранга (Supreme Master First Class)
— Всемирная Элита (The Global Elite)

Фото Counter-Strike 2

В CS2 также существуют ранги профиля — соответствующий значок отображается над званием. Они повышаются за счет очков опыта, которые выдаются после матчей в обычном и соревновательном режимах.

С помощью рангов можно получить медаль за службу. Награда имеет шесть уровней: чем больше играете, тем лучше ее качество. Чтобы прокачать один уровень, требуется заработать 40-й ранг. После этого все начинается заново.

Фото Counter-Strike 2

Рейтинг в премьере Counter-Strike 2

Одним из главных изменений в CS2 стало добавление рейтинговой системы. Чем-то она напоминает звания из соревновательного режима, но работает иначе.

Рейтинг можно получить только в премьер-режиме. За победу в матче начисляются очки, а за поражение — отнимаются. На основе рейтинга формируются таблицы лидеров каждого региона и всего мира.

Для удобства и понимания рейтинг разделен на семь цветовых категорий. Последней категории достигают лишь единицы игроков. Очки сбрасываются каждый сезон, длительность которых пока не разглашается.

Сравнение рейтинга и званий в Counter-Strike 2

Официально Valve не соотносит звания с рейтингом. Это вызывает сложности у игроков, которые хотят понять свой приблизительный уровень, откалибровавшись только в одном из режимов.

На помощь приходят различные сервисы, которые анализируют аккаунты пользователей. На скриншоте показана примерная статистика по званиям и рейтингу на начало декабря 2023 года. Со временем данные могут меняться.

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