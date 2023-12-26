Видеоигры
Статьи
Главная
Видеоигры

26 декабря, 22:45

Лучшие шутеры 2023 года: Atomic Heart, The Finals, Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Trepang2.
Фото Trepang Studios
Любителям «стрелялок» было во что поиграть.

2023 год вышел богатым на первоклассные шутеры. Любители киберспортивных, кооперативных и одиночных шутеров должны быть довольны. Мы, в свою очередь, не будем делить игры на поджанры и расскажем в этой статье о лучших шутерах 2023 года без привязки к их целевой аудитории.

Baldurs Gate 3. Лучшие RPG 2023 года: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Trepang2

Trepang2 — это шутер от первого лица, разработанный датской студией Interactive Studio и изданный Nordic Games 21 июня 2023 года.

Сюжет игры разворачивается в недалеком будущем, где мир столкнулся с глобальным экономическим кризисом, повлекшим за собой рост преступности и беззакония. Игрок берет на себя роль агента специального подразделения, известного как Trepang. Задача игрока — остановить преступные организации и восстановить порядок в мире, используя широкий арсенал оружия и техники.
Trepang2.
Фото Trepang Studios

Геймплейно Trepang2 — агрессивный и безостановочный экшен, вынуждающий игрока комбинировать оружие и способы разбираться с врагами.

В арсенале: пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, дробовики и целая куча различного оборудования вроде гранат, мин и противотанковых ракет.

Trepang2.
Фото Trepang Studios

Графика в игре выполнена в реалистичном стиле, с детализированными уровнями и разнообразными локациями, включая городские улицы, заводы и секретные базы. Музыка и звуковые эффекты создают эффект напряженности, а система повреждений делает перестрелки более реалистичными.

The Finals

The Finals — бесплатный сетевой шутер от Nexon Embark Studios, которая преимущественно состоит из бывших разработчиков серии Battlefield.

Основное внимание в The Finals уделяется динамичным матчам на картах с полной разрушаемостью — игроки могут взрывать, ломать и крушить абсолютно все. И, более того, разрушения на карте не только красиво выглядят — их можно использовать как преимущество против команды врага.
The Finals.
Фото Embark Studios

Матчи в игре проходят в среднем за 10-20 минут и оставляют только приятные ощущения, ведь The Finals, наверное, единственный настолько ураганный соревновательный шутер за последнее время.

The Finals.
Фото Embark Studios

Remnant 2

Remnant 2 — это сиквел Remnant: From the Ashes, которая была выпущена в 2019-м. Игру называют смесью Dark Souls и шутера от третьего лица, но, в отличие от первой части, Remnant 2 имеет более линейный сюжет и меньше возможностей для исследования мира. Это, впрочем, пошло только на пользу игре.

В Remnant 2 есть несколько классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и оружие. Путешествовать и тестировать свою сборку игроки смогут как одни, так и в компании друзей.
Remnant 2.
Фото Gunfire Games

Еще одна ключевая особенность игры — элементы выживания. Геймерам нужно искать пропитание, а также избегать опасных существ, к которым отряд еще не готов. Но это не значит, что к ним потом нельзя будет вернуться позже.

Недавно игра появилась в Xbox Game Pass, и это отличный повод не только заценить один из лучших экшенов 2023 года, но и приятно провести каникулы.

Counter-Strike 2

В каком бы состоянии ни находилась Counter-Strike 2 на данный момент, нельзя отрицать факт, что современное переосмысление классики достойно внимания каждого любителя киберспортивных шутеров.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

«Кска» стал красивей, зрелищней и приятней. Арсенал не пополнился новым оружием, но заметно преобразился в звучании, отдаче и ощущении.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Еще одним плюсом игры является новая сабтик-система, которая помогает игрокам с не самым хорошим интернетом чувствовать себя неплохо.

CS&nbsp;2. Valve «убила» CS:GO и выпустила новый шутер: что надо знать про Counter-Strike 2

Да, в Counter-Strike 2 постоянно находят новые баги и ошибки, но даже в нынешнем состоянии игра готова составить весомую конкуренцию на рынке киберспортивных развлечений.

Turbo Overkill

Turbo Overkill — это динамичный шутер от первого лица.

Одной из особенностей Turbo Overkill является игровой процесс, сочетающий элементы классического шутера и механики паркура. Игрок может свободно перемещаться по уровням, используя акробатические приемы и скольжение. Это помогает быстро и эффектно занимать выгодные позиции для атаки.
Turbo Overkill.
Фото Trigger Happy Interactive

Turbo Overkill предлагает захватывающий геймплей, увлекательный сюжет и разнообразные миссии, что делает игру интересной и привлекательной для любителей быстрых шутеров от первого лица в духе DOOM Eternal и Ultrakill.

Atomic Heart

Atomic Heart не нуждается в особом представлении. Самая ожидаемая российская игра последних лет наконец-то вышла в 2023 году и раскидала всех ударной волной, параллельно задрав планку для российского геймдева.

Интересная система прокачки оружия, сражения с боссами и, конечно же, непревзойденная эстетика роботизированного Советского Союза. Приправьте это все тяжелым саундтреком от Мика Гордона (именно он ответственен за саундтрек к DOOM) и получите один из лучших шутеров 2023 года.
Atomic Heart.
Фото Mundfish

Если вы до сих пор не поиграли в Atomic Heart, то самое время наверстать упущенное. Оно точно стоит того.

Atomic Heart.
Фото Mundfish

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Украинская теннисистка Завацкая выходит замуж за российского игрока Авидзбу
МВД РФ объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самые ожидаемые видеоигры 2024 года для смартфонов и планшетов

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости