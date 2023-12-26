Лучшие шутеры 2023 года: Atomic Heart, The Finals, Counter-Strike 2

Любителям « стрелялок » было во что поиграть.

2023 год вышел богатым на первоклассные шутеры. Любители киберспортивных, кооперативных и одиночных шутеров должны быть довольны. Мы, в свою очередь, не будем делить игры на поджанры и расскажем в этой статье о лучших шутерах 2023 года без привязки к их целевой аудитории.

Trepang2

Trepang2 — это шутер от первого лица, разработанный датской студией Interactive Studio и изданный Nordic Games 21 июня 2023 года.

Сюжет игры разворачивается в недалеком будущем, где мир столкнулся с глобальным экономическим кризисом, повлекшим за собой рост преступности и беззакония. Игрок берет на себя роль агента специального подразделения, известного как Trepang. Задача игрока — остановить преступные организации и восстановить порядок в мире, используя широкий арсенал оружия и техники.

Trepang2. Фото Trepang Studios

Геймплейно Trepang2 — агрессивный и безостановочный экшен, вынуждающий игрока комбинировать оружие и способы разбираться с врагами.

В арсенале: пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, дробовики и целая куча различного оборудования вроде гранат, мин и противотанковых ракет.

Trepang2. Фото Trepang Studios

Графика в игре выполнена в реалистичном стиле, с детализированными уровнями и разнообразными локациями, включая городские улицы, заводы и секретные базы. Музыка и звуковые эффекты создают эффект напряженности, а система повреждений делает перестрелки более реалистичными.

The Finals

The Finals — бесплатный сетевой шутер от Nexon Embark Studios, которая преимущественно состоит из бывших разработчиков серии Battlefield.

Основное внимание в The Finals уделяется динамичным матчам на картах с полной разрушаемостью — игроки могут взрывать, ломать и крушить абсолютно все. И, более того, разрушения на карте не только красиво выглядят — их можно использовать как преимущество против команды врага.

The Finals. Фото Embark Studios

Матчи в игре проходят в среднем за 10-20 минут и оставляют только приятные ощущения, ведь The Finals, наверное, единственный настолько ураганный соревновательный шутер за последнее время.

The Finals. Фото Embark Studios

Remnant 2

Remnant 2 — это сиквел Remnant: From the Ashes, которая была выпущена в 2019-м. Игру называют смесью Dark Souls и шутера от третьего лица, но, в отличие от первой части, Remnant 2 имеет более линейный сюжет и меньше возможностей для исследования мира. Это, впрочем, пошло только на пользу игре.

В Remnant 2 есть несколько классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и оружие. Путешествовать и тестировать свою сборку игроки смогут как одни, так и в компании друзей.

Remnant 2. Фото Gunfire Games

Еще одна ключевая особенность игры — элементы выживания. Геймерам нужно искать пропитание, а также избегать опасных существ, к которым отряд еще не готов. Но это не значит, что к ним потом нельзя будет вернуться позже.

Недавно игра появилась в Xbox Game Pass, и это отличный повод не только заценить один из лучших экшенов 2023 года, но и приятно провести каникулы.

Counter-Strike 2

В каком бы состоянии ни находилась Counter-Strike 2 на данный момент, нельзя отрицать факт, что современное переосмысление классики достойно внимания каждого любителя киберспортивных шутеров.

Counter-Strike 2. Фото Valve

«Кска» стал красивей, зрелищней и приятней. Арсенал не пополнился новым оружием, но заметно преобразился в звучании, отдаче и ощущении.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Еще одним плюсом игры является новая сабтик-система, которая помогает игрокам с не самым хорошим интернетом чувствовать себя неплохо.

Да, в Counter-Strike 2 постоянно находят новые баги и ошибки, но даже в нынешнем состоянии игра готова составить весомую конкуренцию на рынке киберспортивных развлечений.

Turbo Overkill

Turbo Overkill — это динамичный шутер от первого лица.

Одной из особенностей Turbo Overkill является игровой процесс, сочетающий элементы классического шутера и механики паркура. Игрок может свободно перемещаться по уровням, используя акробатические приемы и скольжение. Это помогает быстро и эффектно занимать выгодные позиции для атаки.

Turbo Overkill. Фото Trigger Happy Interactive

Turbo Overkill предлагает захватывающий геймплей, увлекательный сюжет и разнообразные миссии, что делает игру интересной и привлекательной для любителей быстрых шутеров от первого лица в духе DOOM Eternal и Ultrakill.

Atomic Heart

Atomic Heart не нуждается в особом представлении. Самая ожидаемая российская игра последних лет наконец-то вышла в 2023 году и раскидала всех ударной волной, параллельно задрав планку для российского геймдева.

Интересная система прокачки оружия, сражения с боссами и, конечно же, непревзойденная эстетика роботизированного Советского Союза. Приправьте это все тяжелым саундтреком от Мика Гордона (именно он ответственен за саундтрек к DOOM) и получите один из лучших шутеров 2023 года.

Atomic Heart. Фото Mundfish

Если вы до сих пор не поиграли в Atomic Heart, то самое время наверстать упущенное. Оно точно стоит того.