Создана портативная PlayStation 5 — для нее нужен чемодан-аккумулятор

Блогеру Quiet Nerd надоело ждать новую портативную консоль от Sony — и он собрал собственную портативную PlayStation 5. Внушительных размеров чемодан включает в себя саму консоль, дисплей, динамики и объемный аккумулятор, занимающий значительную часть кейса.

Конструкция получилась большой и вряд ли найдутся желающие носить ее каждый день. Но те, кто все-таки решатся взять с собой такой агрегат, смогут наиграться вволю — полтора часа игры в Fallout 4 истратили всего 1/10 заряда.