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Сегодня, 20:35

Создана портативная PlayStation 5 — для нее нужен чемодан-аккумулятор

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Блогеру Quiet Nerd надоело ждать новую портативную консоль от Sony — и он собрал собственную портативную PlayStation 5. Внушительных размеров чемодан включает в себя саму консоль, дисплей, динамики и объемный аккумулятор, занимающий значительную часть кейса.

Конструкция получилась большой и вряд ли найдутся желающие носить ее каждый день. Но те, кто все-таки решатся взять с собой такой агрегат, смогут наиграться вволю — полтора часа игры в Fallout 4 истратили всего 1/10 заряда.

Источник: YouTube
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