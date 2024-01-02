Чем нас пугали в прошедшем году — лучшие хоррор-игры 2023 года

Эти игры — лучший подарок для любителей адреналина, острых ощущений и ярких эмоций.

2023 год вышел слегка скудным на хоррор-игры, однако те проекты, которые все-таки добрались до игроков, вышли отличными представителями жанра.

Amnesia: The Bunker

Самый недооцененный хоррор 2023 года и очень зря, ведь это, наверное, самая страшная игра из всего списка.

Amnesia: The Bunker. Фото Frictional Games

Давящая атмосфера заброшенного бункера первой мировой прячет внутри себя множество секретов, раскрыть которые получится только самым смелым геймерам.

Amnesia: The Bunker — это survival-horror, в котором игроку придется следить не только за тем, что происходит вокруг, но и за тем, в каком состоянии находится главный герой и его единственный друг — небольшой механический фонарь, требующий постоянной подзарядки мотора.

Amnesia: The Bunker. Фото Frictional Games

Свет — один из самых главных критериев выживания в новой Amnesia. Без какого-либо источника на экране банально не будет видно вообще ничего, даже собственных рук, а обращать внимание на окружение в этой игре очень важно.

Amnesia: The Bunker. Фото Frictional Games

Тьма — не единственный и даже не самый страшный противник главного героя. Этот пьедестал почетно занимает Зверь — почти кренебергская тварь, которая по пятам следует за главным героем в недрах римских туннелей.

Она реагирует почти на любой шум и может пробраться в любое место, кроме специальной безопасной зоны, где игрок может посмотреть места на карте, сохраниться и заправить двигатель, дающий дополнительный свет в бункере на ограниченное время, поэтому действовать придется слаженно, быстро и тихо.

Amnesia: The Bunker. Фото Frictional Games

Amnesia: The Bunker давит на игрока постоянной необходимостью ресурс-менеджмента, тягучей атмосферой одиночества и нуждой быть в постоянном движении, ведь зло никогда не спит и, возможно, уже поджидает вас за углом.

World of Horror

World of Horror от разработчика-одиночки сможет напугать игрока если не скримерами и страшилками, то педантичным подходом к созданию атмосферы. Игра успешно копирует стиль японского мастера хоррор-манги Дзюндзи Ито и настоящего мэтра литературных ужастиков Говарда Лавкрафта.

Вы — охотник за нечистью, которому придется приезжать на вызовы по всему городу и отыскивать монстров, основанных на настоящих городских легендах.

World of Horror. Фото panstasz

Жанрово World of Horror представляет из себя смесь классической RPG и визуальной новеллы — у вашего персонажа будут свои прокачиваемые характеристики, бафы и дебафы, появляющиеся по мере прохождения.

Здесь также придется следить и за состоянием персонажа — игроку нужно будет покупать обезболивающее, бинты и прочее, чтобы залатать раны после тяжелых сражений, а также научить своего героя отдыхать, ведь если он постоянно будет наблюдать ужасы тихого городка, то у него стремительно поедет крыша.

World of Horror. Фото panstasz

World of Horror — отличная игра, которая не только сможет нагнать на вас жути, но и затянуть в свой пугающе привлекательный мир с головой.

Alan Wake 2

Сэму Лейку и его команде удалось создать удивительную атмосферу тихого городка, наполненного тайнами и опасностями.

Сюжет Alan Wake 2 представляет из себя смесь Стивена Кинга и Дэвида Линча, а геймплейно это добротный клон ремейка Resident Evil 2 с вкраплением собственных идей по типу борьбы с врагами фонариком и поиска улик.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

За лихо закрученный сюжет, отличное окружение, графику и геймплей Alan Wake 2 заслуженно отхватил половину наград на премии The Game Awards, а заодно и заработал себе место в нашем топе. Главное не забудьте перед прохождением втрой части ознакомиться с сюжетом первой части!

My Friendly Neighborhood

Коктейль из классических хорроров и Улицы Сезам. Куклы внезапно обезумели и именно вас отправили навести порядок на съемочной площадке.

Конечно, хоррором эту игру можно назвать с натяжкой, но My Friendly Neighborhood отлично справляется с заимствованными игровыми механиками. Если заменить по-хорошему дурацких и милых кукол на каких-нибудь зомби или ксеноморфов, то ситуация стала бы гораздо страшнее, но игре этого не нужно.

My Friendly Neghborhood. Фото Dread XP

My Friendly Neighborhood отлично играется, имеет в запасе неплохой сюжет и, конечно же, уникальный сеттинг, который далеко не каждый день можно увидеть.

My Friendly Neghborhood. Фото Dread XP

Lethal Company

Небольшой инди-проект, который вихрем пронесся по всей индустрии и возымел какой-то невероятный коммерческий успех — в игру стабильно играют по несколько десятков тысяч человек. И, мы уверены, это далеко не предел!

Lethal Company — это кооперативный хоррор, в котором игрокам предстоит собирать металлолом на заброшенных космических станциях. Но задача будет отнюдь не проста — кому-то придется направлять другого из командного центра, а остальным судьба подготовила путешествие в глубокие и темные недры, кишащие инопланетными чудовищами.

Lethal Company. Фото Zeekerss

Игра способна не только отлично повеселить игроков, но и напугать. И именно за это она заслужила место в этом топе.

Lethal Company. Фото Zeekerss

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake — это обновленная версия культового хоррора, выпущенного в 2005-м. Ремейк стал одной из самых высоко оцененных игр серии.

Resident Evil 4. Фото Capcom

Обновленной версии удалось сохранить основные элементы оригинальной игры. Напряженная атмосфера, головоломки и жуткое окружение европейской деревушки присутствуют в полном объеме.

Resident Evil 4. Фото Capcom

Одним из главных нововведений в Resident Evil 4 Remake является улучшенная графика, которая благодаря современным технологиям становится более детализированной, атмосферной и реалистичной. Немаловажным плюсом является и улучшенное управление — все идеально оптимизировано для более комфортного прохождения игры. В оригинале с этим были проблемы, особенно с ПК-версией.

Dead Space Remake

Dead Space Remake — это обновленная версия классического научно-фантастического хоррора, выпущенного студией Visceral Games в 2008-м.

Сюжет почти не претерпел изменений, однако в игре присутствует новая секретная концовка . От оригинала ремейк Dead Space отличается улучшенной графикой, звуковым сопровождением, несколькими геймплейными фишкам и подогнанным под современные стандарты управлением.

Dead Space Remake. Фото Electronic Arts

Оригинал уже был хорош, поэтому почему бы не пройти хорошую и страшную игру в новом оформлении?