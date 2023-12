Лучшие игры 2023 года, которые должен попробовать каждый

Это не топ и места в списке не значат ничего.

2023 год выдался урожайным на хорошие игры. В течение всех 12 месяцев выходило так много крутых проектов, что геймеры не успевали отдохнуть. И хоть это было очень трудно, но мы смогли выбрать десять лучших игр уходящего года.

1. Baldur's Gate 3

Дата выхода: 3 августа 2023 г.

Жанр: RPG

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 96

Оценка изданий на Metacritic: 96

Baldur's Gate 3 — это главный феномен игрового 2023 года. Студия Larian провернула нечто невероятное, а именно превратила классическую партийную RPG на основе Dungeons & Dragons в блокбастер ААА-уровня. Разработчики взяли свои наработки из дилогии Divinity: Original Sin и довели их до совершенства, да так, что на перечисление всех достоинств уйдет очень много времени.

Фото Baldur's Gate 3

Проект предоставляет огромный простор для ролевого отыгрыша и различных экспериментов с механиками, а от богатства интересных ситуаций может закружиться голова. Из-за отсутствия линейных квестов и огромной вариативности каждое новое прохождение превращается в уникальное приключение. Благодаря всему этому Baldur's Gate 3 ближе всех подобралась к званию «идеальной игры», что подчеркнули и высокие оценки, и множество призов.

2. Hogwarts Legacy

Дата выхода: 10 февраля 2023 г.

Жанр: action/RPG

Платформы: ПК, PS4 и PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Оценка пользователей на Metacritic: 83

Оценка изданий на Metacritic: 84

Hogwarts Legacy — это не самая красивая игра этого года. Более того, у творения Avalanche Software встречаются проблемы и в геймплее, и в сюжете. Однако проект великолепно воспроизводит мир волшебства и магии из книг Джоан Роулинг и с головой погружает в атмосферу «Гарри Поттера». После распределения на один из факультетов главный герой отправляется изучать заклинания, учится варить зелья, обзаводится друзьями и разбирается с восстанием гоблинов.

Фото Hogwarts Legacy

Разработчики с удивительной точностью и любовью к деталям воссоздали Хогвартс и прочие культовые места. Игроки могут прогуляться по коридорам и комнатам замка, посетить деревушку Хогсмид, заглянуть в Запретный лес, встретиться с магическими существами и просто насладится полетом на метле.

Уровни наполнены побочными квестами, разнообразными загадками, головоломками и испытаниями, которые затягивают, даже несмотря на определенное однообразие. Этот мир хочется исследовать до последнего уголка, ведь Hogwarts Legacy стала воплощением мечты для фанатов «Поттерианы».

3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Дата выхода: 12 мая 2023 г.

Жанр: action-adventure

Платформы: Nintendo Switch

Оценка пользователей на Metacritic: 96

Оценка изданий на Metacritic: 92

На первый взгляд Tears of the Kingdom практически не отличается от Breath of the Wild. Ведь геймплейное ядро продолжения осталось прежним: игрокам вновь предстоит путешествовать, решать разнообразные головоломки, собирать обмундирование, сражаться с монстрами и спасать Хайрул от таинственного зла.

Фото The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Однако на деле разница между двумя частями The Legend of Zelda огромная. Сиквел не только планомерно развивает идеи предшественника, но и банально лучше, больше и разнообразнее. Теперь на первое место вышло изобретательство, ведь Линк научился создавать механизмы, летательные аппараты и даже огромных роботов. Все ограничивается лишь фантазией самого геймера.

Кроме того, поменялся и игровой мир, который стал не только просторнее, но и богаче на биомы и интересные ситуации. В королевстве встречаются не только поля, равнины, леса и горы, но и летающие острова и мрачные подземелья. Удивительно, как все это реализовали на скромном железе Switch.

4. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Дата выхода: 25 сентября 2023 г.

Жанр: action/RPG

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 89

Оценка изданий на Metacritic: 90

Дополнение Phantom Liberty стало финальным этапом в почти трехлетней полировке Cyberpunk 2077. Разработчики наконец-то довели игру до ума, а заодно рассказали крутую историю про вылазку Ви в опасный район с неожиданными поворотами и эпичными моментами.

Фото CD Projekt RED

Команда CD Projekt Red добавила новую главу о шпионских интригах и политических скандалах. Сюжетная линия получилась хорошо проработанной: новые герои харизматичны и брутальны, уровень постановки все еще высок, а от концовки остается горький осадок.

Во время прохождения герой то и дело попадает в разнообразные ситуации, а почти каждое задание вынуждает принимать тяжелые решения. Если в свое время из-за технических проблем ознакомиться с творением поляков не получилось, сейчас самое время, чтобы вернуться и пройти одну из лучших игр 2023 года.

5. Marvel's Spider-Man 2

Дата выхода: 20 октября 2023 г.

Жанр: action-adventure

Платформы: PlayStation 5

Оценка пользователей на Metacritic: 90

Оценка изданий на Metacritic: 91

Официально Marvel's Spider-Man 2 — это лучшая игра про супергероев и конкретно про Человека-паука на данный момент. Студия Insomniac Games улучшила продолжение по всем параметрам: город стал еще больше, полеты на паутине — разнообразнее и эффектнее, сражения — динамичнее и зрелищнее, постановка — изобретательнее и кинематографичнее.

Фото Spider-Man 2

Сценаристы смогли грамотно распределить время между Питером Паркером и Майлзом Моралесом, а также раскрыть обоих протагонистов как полноценные личности со своими страхами и переживаниями. Не менее крутым и запоминающимся получился Крэйвен-охотник. Антагонист следует своим принципам, честен со своими приспешниками, невероятно опасен в бою, из-за чего ему даже хочется сопереживать. Кроме того, в сюжете нашлось место сразу для нескольких злодеев, пусть и на второстепенных ролях.

А еще Spider-Man 2 выглядит потрясающе. Неожиданными ракурсами и высокой детализацией можно насладиться не только во время полетов, но и пеших прогулок. И все это великолепие проходится на одном дыхании.

6. Atomic Heart

Дата выхода: 21 февраля 2023 г.

Жанр: шутер от первого лица

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 70

Оценка изданий на Metacritic: 74

Сколько шуток и опасений было про то, что Atomic Heart не существует и студия Mundfish просто водит всех за нос. Однако проект вышел и не только посрамил всех скептиков, но и был высоко оценен как критиками, так и простыми геймерами.

Фото Atomic Heart

Игра впечатляет с самых первых кадров и не отпускает до финала. Тут и сеттинг альтернативного СССР, и проработанный мир, и причудливые роботы, и величественная архитектура, и фактурная баба Зина. Не подвел и геймплей, умело сочетающий ролевые элементы, механики шутера и головоломки. Все это в сочетании с прекрасным саундтреком выглядит и звучит невероятно стильно.

Команда Mundfish с первой попытки, находясь в весьма сложных условиях, смогла выпустить достойное произведение. Вселенную Atomic Heart хочется изучать вдоль и поперек, вникать во все детали сюжета и наслаждаться каждой минутой.

7. Alan Wake 2

Дата выхода: 27 октября 2023 г.

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 88

Оценка изданий на Metacritic: 89

Alan Wake 2 — это, пожалуй, самый уникальный проект последних лет. Долгожданное продолжение хита от Remedy выглядит и ощущается даже не как игра, а как высказывание или метаирония. Ведь разработчики переплели геймплей с элементами кино, добавили второго протагониста и усложнили сюжет.

Фото Alan Wake 2

Авторы ловко жонглируют жанрами, переключаясь от хоррора на детектив или комедию. Добавились и любопытные новинки в виде детективного расследования, умения менять локации при помощи света и возможности править собственную рукопись, чтобы продвинуться по сюжету дальше. На месте остались и многочисленные отсылки на прошлые творения студии, от Control до Max Payne.

Все это превращает Alan Wake 2 в игровую версию сериала «Твин Пикс», который не только шокирует пользователей, но и местами ставит их в тупик. Чего только стоит эпизод с мюзиклом. И помните: это не озеро, это океан.

8. Hi-Fi Rush

Дата выхода: 25 января 2023 г.

Жанр: ритм-экшен

Платформы: ПК, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 87

Оценка изданий на Metacritic: 89

Сложно поверить, но за яркую и цветастую Hi-Fi Rush ответственна студия Tango Gameworks, больше известная по двум частям хоррора The Evil Within. Ее анонсировали и выпустили в один и тот же день без всякой рекламной кампании. В итоге ничего не ожидавшие от проекта геймеры получили небольшое ламповое приключение, где можно просто расслабиться и отдохнуть.

Фото Hi-Fi Rush

Она не пытается быть чем-то серьезным, а вместо этого просто берет и развлекает. В тело главного героя случайно вживили плеер, из-за чего ему придется расправляться с врагами в такт музыке. И чем лучше Чай держит заданный темп, тем больше урона он наносит. Мультяшная рисовка подчеркивает задорный сюжет, ведь глядя на карикатурных персонажей трудно сдержать эмоции.

Несколько вечеров, проведенных в игре, подарят кучу ярких и приятных эмоций, а некоторые треки точно пополнят чей-то плейлист. И как же хочется, чтобы подобных приятных сюрпризов было гораздо больше.

9. Resident Evil 4 Remake

Дата выхода: 24 марта 2023 г.

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 93

Оценка изданий на Metacritic: 92

Все предыдущие ремейки серии Resident Evil были хорошими, но обновленная версия четвертой части получилась лучше всех. Авторы переосмыслили одну из самых влиятельных игр в истории, подчеркнув достоинства оригинала и аккуратно обновив устаревшие элементы.

Фото Resident Evil 4 Remake

Сюжет трансформировался в более мрачную историю, из-за чего все действо выглядит куда убедительнее. Леон стал полноценной личностью, который не только шутит и стреляет, но и боится и мучается из-за ошибок прошлого. Эшли из раздражительной и бесполезной «дамы в беде» превратилась в самостоятельную героиню и чаще помогает, а также успевает комментировать происходящее.

Игровой процесс балансирует между хоррором и ураганным экшеном, ведь авторы не запрещают пользоваться гранатометами, автоматами и классическим ударом с ноги. При этом каждая битва, даже самая сложная, превратилась в головоломку, откуда можно выйти почти без потерь. Так что, заскучать, тут точно не получится.

10. Lies of P

Дата выхода: 19 сентября 2023 г.

Жанр: action/RPG

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series

Оценка пользователей на Metacritic: 80

Оценка изданий на Metacritic: 82

Lies of P нисколько не стесняется копировать формулу игр студии FromSoftware. Но в отличие от многих других, разработчикам из Neowiz Games удалось уловить идеальный баланс между сложностью, готической атмосферой и исследованием. Получился идеальный клон Dark Souls или Bloodborne, в котором хватает уникальных механик и находок.

Фото Lies of P

Игрокам расскажут интригующую историю, представляющую собой более мрачную версию сказки про Пиноккио. Не подкачали и бои как с рядовыми противниками, так и со сложными боссами, ведь они получились динамичными, с упором на парирование. Кроме того, главный герой может пользоваться механической рукой с разными модификациями — например, огнеметом или крюк-кошкой.

Lies of P — чересчур коридорный проект, уровни которого не впечатляют размерами. Однако все элементы исполнены на высшем уровне и с явной любовью к творениям Хидэтака Миядзаки. Поэтому всем фанатам соулслайков стоит пройти.