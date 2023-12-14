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Чем Counter-Strike 2 отличается от CS:GO

Александр Свиридов
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Фото counterstrike.fandom.com
Изменилась не только графика, но и некоторые устоявшиеся в CS:GO механики.

В сентябре 2023 года Counter-Strike 2 полностью заменила CS:GO. Игра перешла на движок Source 2, в связи с чем произошло множество визуальных и технических изменений. Рассказываем о главных особенностях новой части шутера.

Отличия CS2 и CS:GO

Для удобства мы разделим все нововведения по масштабности и влиянию на игровой процесс. Можно выделить следующие категории:

— Графика и звук
— Тикрейт
— Новая система раундов
— Рейтинговый и соревновательный режимы
— Динамические дымы
— Меню закупки оружия
— Ноги

Графика и звук

Переход на Source 2 открыл новые возможности для разработчиков. Визуально игра стала выглядеть совершенно иначе. Изменилось абсолютно все: текстуры, освещение, тени, эффекты, физика объектов и многое другое.

Valve использовала три подхода для переработки карт. Все они были разделены на «эталонные», «улучшенные» и «переработанные с нуля».

В первую группу попали Dust 2 и Mirage. Разработчики улучшили на них освещение и читаемость моделей, но в целом карты остались без существенных изменений.

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Ко второй группе относятся Ancient и Nuke. Они используют новую систему рендеринга Source 2, что позволило создать реалистичные текстуры и отражения.

В третью категорию попали самые старые карты, включая Italy и Overpass. Они были полностью переделаны с помощью инструментов нового движка.

Кроме того, изменениям подвергся и звук. Он стал более «чистым». Игроки могут лучше слышать соперников и с большей точностью определять их местоположение.

Фото Valve

Тикрейт

В CS2 появилась новая система тикрейта. Раньше игра рассчитывала изменения в движении и стрельбе с определенными интервалами, называемые «тиками».

Официальные серверы Valve запрашивали информацию о происходящем в матче 64 раза/сек., а сторонние — вплоть до 128. Чем чаще это происходило, тем лучше регистрировались действия игроков. Однако иногда возникали задержки: вы могли выстрелить, но соперник убивал вас все равно быстрее.

Для решения проблемы в Counter-Strike 2 была добавлена новая «подтиковая структура». Теперь сервер фиксирует действие в тот момент, когда оно происходит. Это делает игру более плавной и точной.

Новая система раундов

В CS:GO использовалась система MR15 — победителем становилась команда, которая первая набирала 16 раундов. Из-за этого некоторые матчи в соревновательном режиме могли длиться до полутора часов.

Чтобы сделать игру быстрее, Valve изменила систему на MR12. Теперь для победы необходимо набрать всего 13 раундов. Однако при равном счете (12:12) запускается овертайм — серия из шести дополнительных раундов. Если победитель так и не выявился, засчитывается ничья.

Counter-Strike 2. Самые распространенные ошибки в Counter-Strike 2 и как их решить

Рейтинговый и соревновательный режимы

Одним из ключевых нововведений CS2 стало появление премьер-режима. За победы в нем игрокам выдается рейтинг, на основе которого формируются региональные и мировая таблицы лидеров.

В премьер-режиме используется особенная система выбора карт. В начале матча команды поочередно исключают нежеланные карты, в результате чего остается одна решающая. На ней и происходит сражение. Такую же систему можно увидеть на киберспортивных турнирах.

Изменения также коснулись соревновательного режима. Теперь в нем нужно получать звания отдельно для каждой карты. Даже если вы достигните «глобала» на Mirage, то на Overpass вам все равно придется получать звание с нуля.

Фото Valve

Динамические дымы

Дымовые гранаты стали более похожими на настоящие. Благодаря новому движку они научились огибать препятствия и заполнять свободные пространства. Теперь это не простое овальное серое облако, а динамичный объект со сложной физикой.

Игроки могут взаимодействовать с дымом. При стрельбе в нем появляются небольшие отверстия, через которые можно заметить соперника. Если кинуть в облако осколочной гранатой, то оно почти полностью развеется.

Меню закупки оружия

Меню закупки снаряжения получило новый интерфейс. Теперь при его открытии на экране появляется все доступное оружие, избавляя от необходимости лазить по множеству вкладок. При этом вы можете вернуть случайно купленный предмет.

Фото Valve

Ноги

Наверное, многие замечали, что в CS:GO у персонажа не отображались ноги. В CS2 исправили эту оплошность. Мелочь, а приятно.

Фото Valve
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