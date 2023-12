Худшие видеоигры 2023 года: их ненавидят и игроки, и эксперты

Не стоит тратить на них и 5 минут свободного времени.

2023-й запомнится как один из лучших в истории индустрии. Однако периодически все же случались и провалы, которые затерялись на фоне хитов. Но мы не забыли и в данном материале собрали 10 худших игр уходящего года.

The Lord of the Rings: Gollum

— Дата выхода: 25 мая 2023 г.

— Жанр: action-adventure

— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

— Оценка пользователей на Metacritic: 34

— Оценка изданий на Metacritic: 37

Фраза «так плохо, что даже хорошо» не применима к The Lord of the Rings: Gollum, поскольку эта игра ужасна во всем. Геймплей получился максимально примитивным, ведь Голлум может только бегать, прыгать и прятаться, а редкая возможность убить орка воспринимается как праздник. Технически исполнено все скверно, из-за чего тут неотзывчивое управление и обилие багов. А убогую графику и однообразный мир лишний раз не хочется комментировать.

Фото The Lord of the Rings: Gollum

Разнообразие вносит только система морального выбора, но и ее влияние на и без того скомканный сюжет минимально. Студия Daedalic не смогла показать Средиземье с нового ракурса и после провала решила сконцентрироваться на издательской деятельности. Такой исход неудивителен, ведь один из самых культовых персонажей «Властелина колец» заслуживает лучшего.

Forspoken

— Дата выхода: 24 января 2023 г.

— Жанр: action/RPG

— Платформы: ПК, PlayStation 5

— Оценка пользователей на Metacritic: 64

— Оценка изданий на Metacritic: 67

Изначально Forspoken выглядел как весьма любопытное приключение на пару десятков часов. И действительно, в творении Luminous Productions хватает хороших идей и задумок. В тайтле увлекательная боевая система, интересно реализована магия, а местные локации приятно исследовать. Проблема в том, что все остальное плохо сделано и совершенно не цепляет. Более того, главная героиня Фрей своим поведением скорее вызывает неприязнь.

Фото Forspoken

В открытом мире полно пустых пространств, паркур выполнен слишком просто, а графика и оптимизация ужасны, особенно для игры с бюджетом более 100 миллионов долларов. Хромает не только сюжет, но и диалоги. Дополнения несколько скрашивают ситуацию, но не более. Разработчикам словно не хватило или опыта, или времени, или бюджета, или всего вместе, чтобы довести все до ума.

Minecraft Legends

— Дата выхода: 18 апреля 2023 г.

— Жанр: стратегия, action

— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

— Оценка пользователей на Metacritic: 71

— Оценка изданий на Metacritic: 70

Microsoft продолжает развивать вселенную Minecraft, теперь в виде стратегии в реальном времени с элементами экшена. В творении Mojang игрокам необходимо защитить Верхний мир от вторжения пиглинов. Для этого нужно управлять мобами, строить укрепления, добывать ресурсы и разрушать базы соперников. Кроме кампании авторы завезли мультиплеер до 8 человек.

Фото Minecraft Legends

Вот только любопытную задумку подпортила неудачная реализация. Вместо нового взгляда на кубический мир пользователи получили неудобное управление с видом от третьего лица, громоздкий интерфейс и скучный геймплей, состоящий из повторений одного и того же. Не спасают ни открытый мир, ни графика, выполненная с технологией сел-шейдинга. Рекомендовать Minecraft Legends можно только фанатам оригинала, и то не всем.

Quantum Error

— Дата выхода: 31 октября 2023 г.

— Жанр: action, horror

— Платформы: PlayStation 5

— Оценка пользователей на Metacritic: 41

— Оценка изданий на Metacritic: 41

Quantum Error — очередная жертва больших амбиций и громких обещаний, которые не потянула маленькая студия. На бумаге концепция симулятора пожарника будущего с хоррор-элементами звучала хорошо. TeamKill Media заявляла, что это только начало трилогии, которая выжмет максимум из Playstation 5. Однако их возможностей хватило только на посредственный результат.

Фото Quantum Error

Вместо плавного погружения в местную вселенную на игрока сходу вываливают огромный поток информации. Скомканный сюжет постоянно скачет от одного события к другому, из-за чего уследить за ним невозможно. Несмотря на высокие требования к железу тайтл огорчает топорными анимациями, ужасными спецэффектами, плохой постановкой и появляющимися из воздуха объектами. Находиться в Quantum Error банально скучно и неинтересно.

Call of Duty: Modern Warfare 3

— Дата выхода: 10 ноября 2023 г.

— Жанр: шутер от первого лица

— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

— Оценка пользователей на Metacritic: 56

— Оценка изданий на Metacritic: 58

Изначально, следующую Call of Duty должна была делать студия Treyarch. Однако все планы сорвались, а Activision не захотела нарушать традицию выпускать каждый год новый проект по франшизе. Задачу перекинули на Sledgehammer Games, которая за короткий срок, в условиях постоянных кранчей, расширила небольшое дополнение до полноценной игры. Неудивительно, что в таких условиях получилась самая низкооцененная часть культовой серии.

Фото Modern Warfare 3

Одиночная кампания слишком короткая и состоит из однообразных скучных миссий. Из-за отсутствия новых механик уровни-песочницы не получилось наполнить чем-нибудь интересным. Из-за этого в Modern Warfare 3 очень мало по-настоящему эпичных и зрелищных моментов. К тому же студия слишком сильно напирает на ностальгию, что только подчеркивает недостаток оригинальных идей. Единственное, ради чего можно ее купить, это мультиплеерный режим, получивший новые карты, но еще сильнее отошедший от реализма.

Crime Boss: Rockay City

— Дата выхода: 28 марта 2023 г.

— Жанр: шутер от первого лица

— Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

— Оценка пользователей на Metacritic: 52

— Оценка изданий на Metacritic: 53

Crime Boss: Rockay City позиционировалась как кооперативный шутер про ограбления. Дополнительное внимание к проекту обеспечило приглашение таких звезд прошлых лет, как Майкл Мэдсен, Ким Бейсингер, Майкл Рукер, Дэнни Гловер, Дэнни Трехо и Чак Норрис. И хоть концепция совмещения ограблений с элементами rogue-like звучала интересно, реализовали все это весьма скверно.

Фото Crime Boss

В игре несколько режимов и каждый из них ощущается незавершенным. В Crime Boss не впечатляют ни сюжет, ни устаревшие катсцены, ни даже система подбора персонажей с разными умениями. Выглядит все так, словно авторы потратили все деньги на постаревших актеров, а геймплей дорабатывали в спешке.

Wanted: Dead

— Дата выхода: 14 февраля 2023 г.

— Жанр: action, hack and slash

— Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

— Оценка пользователей на Metacritic: 57

— Оценка изданий на Metacritic: 59

День всех влюбленных 2023 года омрачил релиз Wanted: Dead. Разработчики, некогда создавшие отличный слешер Ninja Gaiden, выпустили устаревший и прямолинейный боевик. Однако вместо очередной приятной ностальгии получился треш в плохом смысле этого слова. Сюжет погружает в наспех сделанный мир киберпанка с очередным заговором корпораций и угнетаемыми андроидами.

Фото Wanted: Dead

Сценаристы попытались совместить серьезный тон с сатирой. Но вместо этого повествование получилось рваным и хаотичным, из-за чего очень быстро начинаешь путаться в происходящем. Визуально игра выглядит так, словно она перекочевала прямиком с PlayStation 2. Подкачал и искусственный интеллект противников, использующих только одну тактику закидывания героя мясом. Зато тут можно спеть в караоке, что конечно вряд ли оправдывает ее стоимость.

Redfall

— Дата выхода: 2 мая 2023 г.

— Жанр: шутер от первого лица

— Платформы: ПК, Xbox Series

— Оценка пользователей на Metacritic: 53

— Оценка изданий на Metacritic: 57

Студия Arkane приручила поклонников к высокому качеству собственных творений. Однако с Redfall у команды случилась катастрофа, ведь игру просто никто не хотел делать и разработчики до последнего надеялись на отмену проекта. В итоге разочарованными остались все, от фанатов иммерсив-симов до подписчиков Game Pass.

Фото Redfall

Кооперативный вампирский шутер собрал бинго всех провальных релизов: однообразные задания, плохое техническое состояние, размазанные текстуры, неинтересный открытый мир, нудный геймплей и микротранзакции. На фоне всего этого даже графика из 2010-х годов не особо смущает. Оказалось, что фирменный подход Arkane не очень подходит для игры-сервиса.

Всего этого хватило, чтобы уже осенью онлайн опустился ниже четырех людей. И хоть Bethesda говорит, что продолжит поддержку тайтла, спасение Redfall выглядит уже невозможным.

NBA 2K24

— Дата выхода: 8 сентября 2023 г.

— Жанр: спортивный симулятор

— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

— Оценка пользователей на Metacritic: 68

Каждый год выходит очередная итерация спортивного симулятора, которая подвергается критике за минимум изменений. В 2023-м со знаком минус сильнее всего отметилась NBA 2K24. Фанаты ожидали эту часть с энтузиазмом, поскольку авторы обещали добиться невероятного уровня реализма в движениях спортсменов и в работе с мячом при помощи новой технологии ProPLAY.

Фото NBA2K24

Однако на деле оказалось, что NBA 2K24 — это плохо оптимизированная игра с устаревшей графикой и обилием багов. Особенно сильно геймеров расстроило отсутствие обещанного кроссплатформинга, сюжета в режиме MyCAREER, хромающий ИИ противников и странные рейтинги ряда баскетболистов.

Flashback 2

— Дата выхода: 16 ноября 2023 г.

— Жанр: adventure, action

— Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

— Оценка пользователей на Metacritic: 37

— Оценка изданий на Metacritic: 34

Оригинальная Flashback считается шедевром эпохи 16-битных консолей. Платформер впечатлял кинематографическими заставками, аккуратным пиксель-артом и плавными, почти реалистичными анимациями, созданными по технологии ротоскопирования. И вот спустя много лет вышло продолжение, которое буквально паразитирует на знаменитом имени и не привносит ничего нового.

Фото Flashback 2

Единственное, что во Flashback 2 получилось хорошо — это графика, ведь все остальное выполнено на очень низком уровне. Игровой процесс примитивный, сюжет очень плохой, управление неадекватное и неудобное, точки сохранения расставлены ужасно, а камера порой живет сама по себе. И это далеко не весь перечень проблем. Просто не тратьте на это свое время, оно того не стоит.